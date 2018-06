Nein, gute Freunde werden Yaya Touré (35) und Pep Guardiola (47) in diesem Leben wohl nicht mehr. Schon gar nicht nach der öffentlichen Abrechnung des Ivorers mit seinem baldigen Ex-Trainer. «Er hat Probleme mit Afrikanern», wirft der Mittelfeldspieler dem Trainer des englischen Meisters in einem Interview mit dem Magazin «France Football» vor.

Acht Jahre lang spielte Touré für die «Citizens», doch in der letzten Saison kam er nur noch zu 17 Einsätzen, im Sommer läuft sein Vertrag aus. «Ich frage mich, ob es nicht an meiner Hautfarbe liegt», sagt der Mittelfeldspieler. Und er sei nicht Erste, dem es so gehe. Guardiola habe alles getan, seine letzte Saison im Dress der Himmelblauen zu ruinieren.

Unter Guardiola nur noch Mitläufer

Touré hatte bereits von 2008 bis zu seinem Wechsel nach England zwei Jahre später beim FC Barcelona unter Guardiola trainiert. Auf der Insel avancierte er zu einer prägenden Figur, er wurde drei Mal Meister, von 2011 bis 2014 vier Mal in Folge zu Afrikas Fussballer des Jahres gewählt. In 316 Spielen für Manchester City erzielte er 79 Tore und bereitete 50 weitere vor.