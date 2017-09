Der ZSC legte im ersten Drittel mit zwei nahezu identischen Toren die Basis zum Sieg. In der 6. Minute lenkte Chris Baltisberger einen Schuss von Mathias Seger ab. 93 Sekunden vor der ersten Pause traf auch Mattias Sjögren mit einem Ablenker. Diesmal hatte der neue Captain Patrick Geering abgezogen.

Im letzten Drittel überschlugen sich die Ereignisse. In der 47. Minute brachte Fredrik Pettersson den ZSC im Powerplay mit einem knallharten Direktschuss wieder mit zwei Toren in Führung (3:1). Dann geschah Kurioses. Während einer weiteren Überzahlsituation für die Lions beging der Klotener Verteidiger René Back einen Stockschlag. ZSC-Keeper Niklas Schlegel verliess das Eis, worauf Drew Shore, in der vergangenen Saison noch bei Kloten tätig, den Puck mit einem ungenauen Rückpass im eigenen Gehäuse versenkte. Nur 35 Sekunden später nutzte Reto Schäppi die doppelte Überzahl indes zum beruhigenden 4:2.

Dabei blieb es. Die ersatzgeschwächten Klotener zeigten zwar wie bereits beim 0:3 am Vortag gegen Biel keine schlechte Leistung, dennoch schaute nichts Zählbares heraus. Die Gäste bekundeten auch Pech, trafen doch mit Denis Hollenstein (11.), Tim Bozon (28.) und Matthias Bieber (29.) gleich drei Spieler den Pfosten.

Telegramm

ZSC Lions - Kloten 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

9180 Zuschauer. - SR Hebeisen/Koch, Küng/Wüst. - Tore: 6. Chris Baltisberger (Seger, Prassl) 1:0. 19. Sjögren (Geering, Klein) 2:0. 31. Bäckman (Trachsler) 2:1. 47. Pettersson (Geering, Nilsson) 3:1. 48. (47:58) Back (Ausschluss Bäckman! und Strafe angezeigt) 3:2 (Eigentor Shore). 49. (48:33) Schäppi (Nilsson/Ausschlüsse Bäckman, Back) 4:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 4mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: Wick; Hollenstein.

ZSC Lions: Schlegel; Klein, Geering; Karrer, Marti; Phil Baltisberger, Guerra; Seger; Herzog, Schäppi, Kenins; Pettersson, Sjögren, Nilsson; Pestoni, Shore, Wick; Chris Baltisberger, Prassl, Künzle.

Kloten: Saikkonen; Andersen, Stoop; Bäckman, Weber; Back, Harlacher; Bircher; Grassi, Trachsler, Bozon; Hollenstein, Bieber, Leone; Bader, Schlagenhauf, Kellenberger; Zwissler, Marchon, Lemm.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Suter (Ottawa), Blindenbacher (krank) und Hinterkircher. Kloten ohne Santala, Ramholt, Obrist, von Gunten (alle verletzt) und Praplan (San Jose). - Pfostenschüsse: 11. Hollenstein, 24. Shore, 28. Bozon, 29. Bieber. - 28. Timeout Kloten.