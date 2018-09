So geschehen am Samstag beim Spiel zwischen dem HC Davos und Ambri-Piotta (2:5). HCD-Goalie Anders Lindbäck blockierte die Scheibe. Schiedsrichter Andreas Koch befand, dass der Schwede die Scheibe hätte im Spiel halten müssen, so wie es die neue Regel besagt. Der Entscheid war umstritten und führte letztlich dazu, dass Ambri das Spiel im folgenden Powerplay endgültig zu seinen Gunsten entschied.

Es war ein interessantes Gespräch, welches ich am „Zukunftstag des Schweizer Eishockeys“ im August in Langnau führen durfte. Es war eine Diskussion mit einem Schweizer Spitzenschiedsrichter. Thema: Kommunikation. Bis vor kurzem galt hierzulande beim pfeifenden Personal die Maxime: „No comment“. Der offizielle Austausch mit den Medien wurde auf einem absoluten Minimum gehalten oder streng kontrolliert. Sehr zum Unwillen der Referees, die oft das Bedürfnis hatten, sich zu erklären – und zwar ohne Zensur.

Aber das Schönste an der Geschichte ist die Tatsache, dass Schiedsrichter Andreas Koch selbst die Initiative ergriff, sich beim Journalisten meldete und offen und ehrlich zugab, dass er einen Fehler gemacht habe – und sich auch so zitieren lassen durfte. Etwas, was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Genau so muss es gehen – im Interesse der Schiedsrichter und des Eishockeys im Allgemeinen. Mit einer gesunden Diskussions-Kultur lassen sich viele Missverständnisse ausräumen – und gleichzeitig das Verständnis für alle Beteiligten fördern.