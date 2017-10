Es war der Abend der Premieren in der 2016 fertiggestellten Arena, die am berühmten Strip der Millionen-Metropole im Bundesstaat Nevada liegt. Alex Tuch (35.) und Vadim Schipatschjow (38.), beide erst am Spieltag aus der AHL berufen, schossen ihre ersten Treffer für die Knights, Oscar Lindberg traf sieben Sekunden vor Schluss ins leere Tor, nachdem die Gäste aus Boston 16 Sekunden zuvor auf 1:2 verkürzt hatten.

Für den Russen Schipatschjow war es das erste NHL-Spiel überhaupt. Zuvor hatte der Center neun Jahre in seiner Heimat in der KHL gespielt. Zu seinem ersten Einsatz für die Knights kam auch Torhüter Malcolm Subban, der gegen seinen früheren Klub 21 Schüsse parierte. Subban ersetzte Stammkeeper Marc-André Fleury, der wegen einer Hirnerschütterung ausfiel.

Ohne Treffer blieb James Neal, der in den ersten vier Spielen der Knights immer getroffen hatte. Dank dem vierten Sieg bei nur einer Niederlage egalisierte Las Vegas den Startrekord für Expansionteams der Los Angeles Kings aus der Saison 1967/1968.