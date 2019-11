Vielversprechende Ausgangslage für Lausanne und Zug

Lausanne gewann beim tschechischen Co-Leader Pilsen mit 2:1. Zug trotzte dem finnischen Meisterschafts-Leader Tappara Tampere ein 3:3-Unentschieden ab.

Die Zuger erwischten in Tampere einen Blitzstart. Nach nur sechs Minuten führten die Innerschweizer durch Goals von Dario Simion und Santeri Alatalo mit 2:0. Dazwischen hatten die Referees ein weiteres Zuger Goal aberkannt. Im zweiten Abschnitt kam Tappara Tampere aber innerhalb von zwölf Minuten dank drei Powerplay-Toren zum Umschwung. Gregory Hofmann glich für Zug in der 43. Minute aus.

Erst spät kam Lausanne in Pilsen zum Sieg. Die Tschechen führten bis zur 38. Minute mit 1:0, ehe Joel Vermin und Joel Genazzi die Waadtländer zum Sieg schossen. Genazzi gelang das Siegtor in der 57. Minute mit einer Einzelaktion in Überzahl.