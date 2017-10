Den Playoffs unwürdig

Gar play-off-unwürdig ist Oltens Topskorer, der derzeit angeschlagene Stanislav Horansky, im Ligavergleich klassiert: Platz neun aller Topskorer mit lediglich vier Skorerpunkten.

Noch deutlicher fällt die Abschlussschwäche der Oltner beim Blick auf das gesamte Team auf: Nicht weniger als acht (!) EHCO-Stürmer warten nach vier Spielen noch immer auf ihr erstes Saisontor. Nur vier Teams (La Chaux-de-Fonds, GCK, Ticino Rockets, Thurgau) haben noch mehr Stürmer ohne Vollerfolg im Kader.

Sinnbildlich für die derzeitigen Durchschnittszahlen steht beim EHC Olten die bittere 1:3-Niederlage gegen Rapperswil-Jona am Samstag. Das Fazit: Fast alles richtig gemacht – nur die Tore blieben aus.

«So hart kann Eishockey sein»

«Wir haben eine starke Partie gezeigt, waren die deutlich bessere Mannschaft. Es war jedoch eine dieser 1:1-Partien, die auf beide Seiten hätte kippen können. Der Gegner hat das Spiel schliesslich mit dem Powerplay entschieden. So hart kann Eishockey sein», sagt Captain Cédric Schneuwly und ergänzt in Anspielung auf die Durchschnittszahlen:

«Klar beginnt man, an sich zu zweifeln. Aber wir haben vier sackstarke Linien. Jede dieser Linien kann Spiele im Alleingang entscheiden. Es sind noch weit über 40 Partien in der Qualifikation zu spielen. Wichtig ist, dass wir unseren Qualitäten vertrauen und weiter hart an uns arbeiten», so Schneuwly.

Humor statt Verbissenheit

Ins Grübeln kam auch Neuzugang Devin Muller, der nach starker Saisonvorbereitung auch im vierten Meisterschaftsspiel ohne Skorerpunkt blieb. «Man macht sich schon Gedanken. Ich bin schliesslich auch einer dieser Spieler, die eine riesige Torflaute ausweisen.

Aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Man muss versuchen, es auszublenden, dann wird man plötzlich auch die Torflaute besiegen», so Muller, der zuletzt vom Atomsturm in die dritte Linie versetzt wurde.

Auch die Ausländer Tim Stapleton und Ryan Vesce plagen Ladehemmungen. Ist der Captain in der Kabine deshalb auch als Sportpsychologe gefragt?

«Ich muss niemanden aufbauen. Besonders Tim und Ryan sind genug erfahren, dass sie damit umzugehen wissen. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass ihnen plötzlich der Knopf aufgehen wird. Sie finden sich immer besser zurecht und werden noch enorm wichtig sein für uns», so Schneuwly.

Noch kein Grund zur Sorge

Angst haben muss man trotz durchschnittlicher Statistik-Zahlen also noch längst nicht um den EHCO. So wisse man die Torflaute einzelner Spieler in der Kabine noch immer mit einer gesunden Prise Humor zu quittieren, was das Team unter dem Strich auch auszeichne.

«Man bekommt höchstens mal einen dummen Spruch zu hören», sagt Schneuwly, der persönlich eine eher defensivere Rolle einnimmt und deswegen auch noch den persönlichen Vollerfolg sucht.

Heute Abend erhalten die Oltner Stürmer im Auswärtsspiel gegen den HC Thurgau (20 Uhr, in Weinfelden) die nächste Chance, sich den persönlichen Frust von der Seele zu schiessen.

Es ist nach hart umkämpften Duellen gegen ebenfalls ambitionierte Teams erstmals ein Meisterschaftsspiel, in welchem alles andere als drei Punkte eine Enttäuschung wäre.

Olten will die Partie ohne Veränderungen zum Rapperswil-Spiel in Angriff nehmen. Es fehlen weiterhin Stanislav Horansky, Chris Bagnoud, Simon Lüthi wie auch Helder Duarte. Im Tor soll Simon Rytz beginnen.