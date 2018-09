Der 30-jährige Stürmer wurde am Freitag bei der 0:3-Niederlage in Biel in der 13. Minute von einem Puck im Gesicht getroffen und soll einen Kieferbruch erlitten haben. Wingels hatte auf diese Saison hin von den Boston Bruins zu Servette gewechselt. In der NHL bestritt er für die San Jose Sharks, die Ottawa Senators, die Chicago Blackhawks und Boston 506 Spiele (64 Tore).