Kloten wollte mit bloss drei Ausländern in die Saison starten, zudem zog sich Tommi Santala vor dem Saisonstart einen Kieferbruch zu. Nach drei Runden belegt Kloten ohne einen Punkt den letzten Platz in der National League.

Sallinen spielte bis 2016 in Skandinavien (Finnland und Schweden), ehe er sich letzte Saison in der KHL bei Nischnekamsk und Kunlun Peking versuchte (13 Skorerpunkte in 49 Partien. Für Finnland erhielt er an drei der letzten vier Weltmeisterschaften ein Aufgebot (4 Skorerpunkte in 21 Spielen).

Ob Sallinen am Freitag im Heimspiel gegen Davos bereits für Kloten auflaufen kann, hängt davon ab, ob die Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft.