Tampa Bay jubelt nach Marathon-Spiel zum Achtelfinal-Auftakt

Der Kanadier Brayden Point erlöste die beiden Mannschaften mit einem Schlenzer aus dem Handgelenk und schoss Tampa Bay damit in der Best-of-7-Serie 1:0 in Führung. Columbus war zuvor zweimal in Führung gegangen. Zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 40. Minute hatte Dean Kukan einen Assist beigesteuert.

Bei der spielentscheidenden Szene im achten Drittel war Kukan nicht ganz unschuldig. Unmittelbar vor dem Siegtreffer von Tampa Bay sass der Zürcher eine Strafe wegen Spielverzögerung ab. Entsprechend war seine Equipe in eine Druckphase geraten, aus der sie sich letztlich nicht mehr lösen konnte und hart bestraft wurde.

Wegen des Marathon-Spiels zwischen Tampa Bay und Columbus musste die erste Achtelfinal-Partie zwischen Nino Niederreiters Carolina Hurricanes und den Boston Bruins um einen Tag verschoben werden.