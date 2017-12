Sven Bärtschi zog sich übers Wochenende in der Partie gegen die Calgary Flames, in der er von einem Puck am Kopf getroffen wurde, einen Kieferbruch zu. Gemäss Coach Travis Green muss Bärtschi aber nicht operiert werden. In vier bis sechs Wochen soll Bärtschi wieder spielen können. Der 25-jährige Oberaargauer (Stammklub SC Langenthal) verbuchte in den ersten 30 Saisonspielen für Vancouver acht Tore und zehn Assists.