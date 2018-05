Der französische Internationale Eliot Berthon brachte es in der letzten Saison auf 3 Tore und insgesamt 13 Skorerpunkte in 55 Meisterschaftsspielen für die Leventiner. Der 26-Jährige spielte bis 2014 in der Organisation von Genève-Servette und zuletzt seit 2016 für Ambri-Piotta.

Der 29-jährige Kast löste seinen noch ein Jahr gültigen Vertrag mit dem EVZ auf. Für die Zentralschweizer bestritt der Romand in der letzten Saison 53 Spiele und erzielte dabei 3 Tore und 10 Assists.