Bei den anderen Klubs ausgemustert

Dabei besteht die Mannschaft ausschliesslich aus Spielern, die bei ihren bisherigen Klubs nicht mehr willkommen waren. Oder zumindest nicht so wichtig, dass sie einer von mindestens neun Spielern im Kader waren, die jeder Klub schützen konnte. Wie der Zuger Verteidiger Luca Sbisa von den Vancouver Canucks. Oder der überragende Goalie Marc-André Fleury, der bei den Pittsburgh Penguins in der vergangenen Saison als Nummer 1 verdrängt wurde, nun aber in seinem dritten Stanley-Cup-Final in Folge steht.

Kein Wunder, bezeichnen sich die Spieler der Golden Knights selbstironisch als die "Misfits" - die Verstossenen, Unerwünschten. Zu Beginn der Saison waren sie mit einer Quote von 200:1 bei den Wettbüros die grössten Aussenseiter überhaupt. Sie demonstrieren aber, was mit einem einfachen System, mannschaftlicher Geschlossenheit und bedingungslosem Teamgeist auch im vom Geld dominierten Profisport möglich ist.

Einer dieser "Misfits" ist der Franzose Pierre-Edouard Bellemare. Seine erste Erinnerung an Las Vegas ist alles andere als positiv. 2013 spielte er bei Skelleftea und wurde schwedischer Meister. Zur Feier entschied sich das Team zu einem einwöchigen Trip in die Gambler-Hochburg in Nevada. Ohne Bellemare, denn am Flughafen wurde ihm beschieden, dass sein Pass nicht zur neuen Generation der biometrischen Ausweise gehöre und er nicht ins Flugzeug steigen dürfe. Heute besitzt er ein Haus in Las Vegas.