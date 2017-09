An Trainer Heinz Ehlers zweifelt derzeit in Langnau niemand. Aber der defensive Beton, den Ehlers in der Regel mit seinen Teams anrührt, erfüllt den Zweck (noch) nicht. Langnau erzielte in den ersten drei Runden jeweils drei Tore und verlor dennoch immer. Im Heimspiel gegen Zug bemühten sich die Emmentaler um mehr defensive Stabilität. Der Erfolg blieb aus.

Zwar kam der Gegner zu weniger Torschüssen als zuletzt, andererseits reduzierte sich auch die offensive Wirkung Langnaus. Und Gegentore kassierten die SCL Tigers ab der 29. Minute trotzdem, weil sich Akteure bei allen Gegentreffern gravierende individuelle Fehler leisteten. Beim 0:1 sah der ehemalige Zuger Yannick Blaser uralt aus. Beim 0:2 sass Roland Gerber auf der Strafbank, nachdem er zuerst den Puck verloren und dann ein Foul begangen hatte. Beim 1:3 sahen Goalie Damiano Ciaccio und Verteidiger Flurin Randegger nicht gut aus.

Anton Gustafsson (zum 1:2) und Antti Erkinjuntti (zum 2:3) verkürzten für Langnau zweimal. Ausserdem trafen die Emmentaler im Schlussabschnitt zweimal den Pfosten. Die Wende gelang den Tigers aber nicht mehr. Robin Grossmanns haltbares Weitschusstor zum 3:1 erwies sich als Siegtreffer.

Telegramm:

SCL Tigers - Zug 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

5420 Zuschauer. - SR Mollard/Müller, Castelli/Obwegeser. - Tore: 29. Martschini (Roe) 0:1. 33. Senteler (Klingberg, Holden/Ausschluss Gerber) 0:2. 35. Gustafsson (Elo) 1:2. 43. Grossmann (Klingberg) 1:3. 52. Erkinjuntti 2:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Elo; Stalberg.

SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Koistinen; Blaser, Erni; Huguenin, Lardi; Seydoux, Randegger; Elo, Gustafsson, Erkinjuntti; Nüssli, Gagnon, Kuonen; Dostoinow, Albrecht, Neukom; Gerber, Peter, Haas.

Zug: Stephan; Morant, Grossmann; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Fohrler; Lammer, Roe, Stalberg; Martschini, Holden, Schnyder; Klingberg, Kast, Senteler; Arnold, Kläy, Haberstich.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Stettler, Nils Berger und Pascal Berger, Zug ohne Diem, McIntyre, Alatalo, Suri (alle verletzt) und Helbling (gesperrt). - Pfostenschüsse: Neukom (49.), Dostoinow (55.); Stalberg (17.).