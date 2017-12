Die Playoffs beginnen zwar erst in gut drei Monaten. Wenn sie die Meisterschaftsentscheidung erreichen wollen, sind sowohl Langnau wie auch Ambri in den Direktduellen auf Punkte angewiesen. Entsprechend schenkten sich die beiden Teams - sehr zur Unterhaltung der Zuschauer in der zum vierten Mal in dieser Saison ausverkauften Ilfishalle - nichts.

Als Matchwinner für die SCL Tigers liessen sich am Ende Anton Gustafsson und der PostFinance-Topskorer Antti Erkinjuntti mit je einem Treffer und drei Assists sowie Pascal Berger mit zwei Toren feiern.

Die Treffer des erst kürzlich nach einer langen Verletzungspause zurückgekehrten Berger waren aus Langnauer Sicht besonders wichtig. Denn nachdem seine Mannschaft vorübergehend aus dem Tritt und 3:4 in Rückstand geraten war (nach einer 3:1-Führung), sorgte der Captain mit seinen beiden Treffern für die neuerliche Wende zum 5:4. Danach zerfiel Ambri in seine Einzelteile.

So viele Tore hatten die SCL Tigers letztmals im Oktober 2010 beim 9:1 gegen Lugano geschossen. Mit fünf oder mehr Treffern Differenz siegten sie letztmals im November 2015 (7:0 gegen Biel).

Telegramm:

SCL Tigers - Ambri-Piotta 9:4 (2:1, 4:3, 3:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Prugger/Stricker, Fluri/Gurtner. - Tore: 2. Koistinen (Gustafsson, Thuresson/Ausschluss Collenberg) 1:0. 4. Neukom (Pascal Berger) 2:0. 17. Zwerger (Guggisberg, Plastino) 2:1. 22. Kuonen (Huguenin, Neukom) 3:1. 24. Kostner (Bianchi/Ausschluss Incir!) 3:2. 27. (26:55) D'Agostini (Kubalik/Ausschlüsse Gagnon, Koistinen) 3:3. 28. (27:28) Kubalik (Müller/Ausschluss Koistinen) 3:4. 31. Pascal Berger (Gustafsson) 4:4. 36. Pascal Berger (Seydoux) 5:4. 40. (39:04) Gagnon (Erkinjuntti, Gustafsson/Ausschluss Zgraggen) 6:4. 42. Thuresson (Huguenin, Erkinjuntti/Ausschlüsse Kostner, Collenberg) 7:4. 43. Gustafsson (Erkinjuntti/Ausschluss Collenberg) 8:4. 45. Erkinjuntti (Gagnon/Ausschlüsse Zryd; Bianchi) 9:4. - Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Koistinen) plus Spieldauer (Koistinen) gegen die SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. - PostFinance-Topskorer: Erkinjuntti; D'Agostini.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Koistinen; Huguenin, Blaser; Erni, Lardi; Seydoux; Thuresson, Gagnon, Erkinjuntti; Dostoinow, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Pascal Berger, Neukom; Gerber, Gustafsson, Haas.

Ambri-Piotta: Conz (43. Descloux); Plastino, Zgraggen; Ngoy, Jelovac; Fora, Collenberg; Moor; Incir, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Müller, Kubalik; Guggisberg, Emmerton, Zwerger; Lauper, Goi, Berthon; Mazzolini.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Rüegsegger (gesperrt), Stettler, Peter, Erni, Nils Berger (alle verletzt), Elo und Himelfarb (beide überzählige Ausländer), Ambri-Piotta ohne Gautschi, Stucki, Trisconi (alle verletzt) und Taffe (überzähliger Ausländer). Albrecht im 2. Drittel verletzt ausgeschieden. Timeout Ambri-Piotta (4.). Pfostenschüsse Kubalik (9.), Kostner (26.) und Zwerger (27.).