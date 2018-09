Trotz Ihres Status als Nummer 1-Draft? Status ist so ein Oberbegriff. Am Ende entscheidet nur die Leistung und ich will auch aufgrund meiner Leistungen bewertet werden. Und nicht aufgrund meines Status.

Sie hatten kaum Anpassungsschwierigkeiten – weder beim Wechsel ins nordamerikanische Juniorenhockey, noch beim Aufstieg von den Junioren in die NHL. So würde ich es dann doch nicht sagen. Ich hatte eher das Gefühl, dass mich von Spiel zu Spiel zu steigern vermochte. Zudem hat man es mir einfach gemacht, mich wohl zu fühlen und gute Leistungen zu zeigen. Aber es ist schon so: Es ist eine meiner Stärken, dass ich mich recht gut an neue Verhältnisse anzupassen vermag.

Sie haben es in kaum 1000 Tagen vom Elite-Junioren zum Erstblockcenter eines NHL-Teams gebracht. Ist Ihnen dieser atemberaubende Aufstieg nicht ein wenig unheimlich? Ich blende das so gut wie möglich aus. Und das fällt mir gar nicht so schwer. Ich habe nach wie vor das gleiche persönliche Umfeld und neben dem Eishockey hat sich gar nicht so viel verändert.

Fällt das denn leicht, wenn man der «Poster-Boy» einer NHL-Organisation ist? Alles, was nicht direkt mit dem Hockey zu tun hat, wird vom Klub geregelt. Es wird wirklich viel dafür getan, dass ich mich ganz aufs Hockey, gute Ernährung und genügend Erholung konzentrieren kann. Ausserdem hält sich der Rummel noch in Grenzen. In New Jersey werde ich nicht oft erkannt, höchstens ein paar Mal im Restaurant. Und wenn mich jemand anspricht und ein Autogramm und ein Foto möchte, dann erfülle ich diese Wünsche gerne. Es ist doch schön, wenn ich jemandem eine Freude machen kann.

Sie haben Ihren Coach einmal gebeten, Sie auf der Bank zu lassen. Weshalb?

Wir hatten eine Phase, in der wir viel zu viele dumme Strafen kassierten. Vor dem Spiel hat der Coach deshalb klargemacht, dass der, der eine dumme Strafe kassiert, auf der Bank bleibt. Ich habe mir dann prompt eine dumme Strafe eingehandelt und sofort gewusst, dass ich nun eine Weile aussetzen muss. Also habe ich dem Coach gesagt, er solle mich «benchen».

Hätte er das auch getan, wenn Sie ihn nicht aufgefordert hätten?

Ja. Ich habe es einfach spontan gesagt, weil mir klar war, was mir blüht.

Sind Sie vom Coach diese Saison mal zusammengestaucht worden?

Nein, so richtig nie.

Sind Sie überhaupt schon mal zusammengestaucht worden?

(überlegt lange) Nein, eigentlich nicht. Mehr so im Stile: «Komm, los jetzt, wach auf!». Am ehesten noch während meiner Zeit als Junior in Visp. Das war eine Zeit, als ich nur vorwärts spielen und Tore schiessen wollte und die Defensivarbeit nicht mochte.

Inzwischen sind Sie auch bei der Defensivarbeit mit der gleichen Leidenschaft dabei. Was auffällt: Sie haben in alle Richtungen einen ungemeinen «Drive». Woher kommt der?

Es ist einfach die Freude am Hockeyspiel, die sich schon als Kind hatte und die ich nicht verloren habe. Diese Freude am Spiel treibt mich an. In jeder Situation.

Sie können aber auch anders: In Ihrem ersten NHL-Spiel sind Sie einem Mitspieler zu Hilfe geeilt und haben dabei eine Schlägerei gegen einen viel kräftigeren Gegenspieler in Kauf genommen. Mussten Sie ein Zeichen setzen?

Nein. Wir haben während der ganzen Saisonvorbereitung sehr viel Wert daraufgelegt, ein Team zu werden, in dem jeder jedem hilft. Als ich sah, wie mein Mitspieler unfair angegangen worden ist, habe ich spontan reagiert und das getan, was wir uns vorgenommen haben.​