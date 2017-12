Vorsprünge zu verwalten liegt dem SCB derzeit nicht. Nachdem er letzte Woche in der National League zweimal ein 3:0 preis gab, verspielte der Schweizer Meister gegen Växjö eine 2:0-Führung. Anders als in der Meisterschaft vermochte Bern gegen die Schweden aber zu reagieren. Ramon Untersander schoss in der 56. Minute den Siegtreffer für die Berner.

Damit schuf sich Bern immerhin noch eine ansprechende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche in Schweden. Hätten sie im letzten Drittel aber nicht diese Schwächephase eingezogen, das Team von Trainer Kari Jalonen könnte den Halbfinal-Einzug schon fast planen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte der SCB das Spiel und den Gegner im Griff, obwohl das technisch versierte Växjö jederzeit in der Lage war, gefährlich vor das Tor von Leonardo Genoni zu kommen.

Gaëtan Haas (3.) und Simon Bodenmann (28.) schossen jeweils im Powerplay die Tore zur Zweitore-Führung. Beim SCB kam (für den verletzten Mika Pyörälä) erstmals der Amerikaner Jeremy Morin zum Einsatz.

Telegramm und Resultate:

Bern - Växjö Lakers 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

13'629 Zuschauer. - SR Vikman/Salonen (FIN), Obwegeser/Kovacs (SUI). - Tore: 3. Haas (Blum/Ausschluss Carnbäck) 1:0. 28. Bodenmann (Raymond, Blum/Ausschluss Shinnimin) 2:0. 44. Fröberg (Röndbjerg, Shinnimin) 2:1 (Strafe angezeigt). 47. Rosen (Kiiskanen, Calof) 2:2. 56. Untersander (Arcobello) 3:2. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Bern, 6mal 2 plus 5 Minuten (Welch) plus Spieldauer (Welch) gegen die Växjö Lakers.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Noreau, Gerber; Andersson, Krueger; Kamerzin; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Raymond, Haas, Scherwey; Bodenmann, Ebbett, Morin; Berger, Heim, Randegger; Meyer.

Växjö Lakers: Fasth; Persson, Bohm; Högberg, Lundberg; Nilsson, Welch; Calof, Rosen, Pettersson; Netterberg, Josefsson, Carnbäck; Röndbjerg, Fröberg, Reddox; Brodecki, Shinnimin, Kiiskinen; Madsen.

Bemerkungen: Bern ohne Pyörälä, Hischier (beide verletzt) und Kämpf (krank), Växjö Lakers u.a. ohne Rahimi und Pesonen. Pfostenschuss Arcobello (27.). Timeout Växjö Lakers (58:50).

Champions Hockey League. Viertelfinals. Hinspiele:

Ocelari Trinec (CZE) - Brynäs Gävle (SWE) 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) JYP Jyväskylä (FIN) - Kometa Brünn (CZE) 3:3 (1:2, 1:1, 1:0) Bili Tygri Liberec (CZE) - ZSC Lions 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Bern - Växjö Lakers (SWE) 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Rückspiele am Dienstag, 12. Dezember.

Halbfinal-Tableau (9./10. und 16./17. Januar; Heimrecht noch offen): JYP Jyväskylä/Kometa Brünn - Ocelari Trinec/Brynäs Gävle, Bern/Växjö Lakers - Bili Tygri Liberec/ZSC Lions.