Lange sah es so aus, als würde sich der beste Neueinsteiger in der Geschichte der NHL auch von den Los Angeles Kings nicht stoppen lassen. Erst elf Sekunden vor Ende des dritten Drittels erzielte Anze Kopitar den Ausgleichstreffer für die Kings und rettete das Heimteam damit in die Verlängerung. Dort gelang Dustin Brown in Überzahl sogar der Siegtreffer für Los Angeles.

Für Luca Sbisa und die Golden Knights gilt es nach zuletzt zwei Siegen also eine unnötige Niederlage wegzustecken. Sbisa lieferte trotz der Pleite seines Teams eine gelungene Vorstellung ab. Der 28-jährige Verteidiger kam auf eine Plus-2-Bilanz; den Treffer zum 1:0 leitete er mit einem Pass aus der eigenen Zone heraus ein.