Im Trainingscamp kann der 28-jährige Zuger Verteidiger versuchen, sich für einen Vertrag aufzudrängen.

Sbisa spielte in der vergangenen NHL-Saison für die Vegas Golden Knights. In der Qualifikation konnte er wegen diverser Verletzungen nur 30 von 82 Partien absolvieren. Der überraschende Stanley-Cup-Finalist bot jedoch Sbisa keinen neuen Vertrag an.

Ebenfalls am Trainingscamp der Islanders, das am 13. September beginnt, nehmen Verteidiger Yannick Rathgeb und Stürmer Pius Suter teil.