In der höchsten Schweizer Liga debütierte Zurkirchen 2009 beim EV Zug. Seither bestritt der siebenfache Internationale für Zug, Ambri-Piotta und Lausanne 301 Spiele in der NLA respektive National League. In Lausanne war er trotz noch bis 2020 laufendem Vertrag von Tobias Stephan verdrängt worden, der auf die neue Saison vom Playoff-Finalisten Zug an den Genfersee wechselt.

Bei Lugano ersetzt Zurkirchen den in die NHL zu den Columbus Blue Jackets wegziehenden Elvis Merzlikins. Zweiter Goalie bei Lugano ist wie in der abgelaufenen Saison der Österreicher (mit Schweizer Lizenz) Stefan Müller.