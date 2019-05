Weil Italien gegen Norwegen 1:7 verlor, wird der Absteiger aus der "Schweizer Gruppe" in Bratislava am Montagabend in der Partie Österreich - Italien ermittelt. In der Gruppe A deutet alles auf ein Abstiegs-Duell am Montagnachmittag zwischen Grossbritannien und Frankreich hin.

Vor der Partie Schweden - Schweiz lösten fünf Teams sicher das Viertelfinal-Ticket: Nach Finnland auch Deutschland, Kanada (alle aus der Gruppe A), Russland und Tschechien (beide aus der Gruppe B). Für den letzten der vier Plätze in der Gruppe A kommen noch Gastgeber Slowakei und die USA in Frage, wobei die Slowaken noch alles gewinnen und gleichzeitig hoffen müssen, dass die USA aus den letzten zwei verbleibenden Partien gegen Deutschland und Kanada maximal noch einen Punkt holt.

In der Gruppe in Bratislava sieht es gut für die Schweiz und Schweden und schlecht für Lettland aus. Die Letten hätten dringend Punkte gegen Russland benötigt, verloren indes nach einer 1:0-Führung mit 1:3. Elvis Merzlikins (ex-Lugano) kassierte im zweiten Abschnitt drei Gegentore innerhalb von weniger als 12 Minuten. Russland, am Sonntagabend Gegner der Schweiz, hinterliess keinen unwiderstehlichen Eindruck und offenbarte in der Defensive Schwächen. Die Letten vergaben zahlreiche gute Möglichkeiten auf ein besseres Resultat.

In Kosice feierten die USA gegen Dänemark (7:1) und Kanada gegen Deutschland (8:1) klare Siege. Beiden nordamerikanischen Teams gelang ein famoser Abschnitt: Die USA führten gegen die Dänen schon nach 20 Minuten 4:0; Kanada steigerte sich gegen die Deutschen im Finish vom 4:1 zum 8:1. Die Deutschen, bei denen Berns Meistertrainer Kari Jalonen als Berater mitwirkt, verloren erstmals an der WM ein Spiel.