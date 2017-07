Der 30-jährige Russe erhält einen mit 31,25 Millionen dotierten Fünfjahresvertrag bis 2022. In der letzten Saison realisierte Radulow 54 Skorerpunkte (18 Tore) in 76 NHL-Spielen für die Canadiens.

2008 (in Kanada) und 2009 (in der Schweiz) gewann Radulow mit Russland WM-Gold. Im WM-Final in Bern schoss er den Siegtreffer zum 2:1 gegen Erzrivale Kanada.