Philipp Kuraschew leihweise nach Lugano

Den im Nachwuchs des SC Bern ausgebildeten Kuraschew hatte es 2016 nach Nordamerika gezogen, wo er 2018 von den Blackhawks in der vierten Runde gedraftet wurde. Zuletzt spielte der schweizerisch-russische Doppelbürger für Chicagos Farmteam Rockford IceHogs in der AHL In der abgelaufenen Saison erzielte der Schweizer in 36 Partien 19 Skorerpunkte.