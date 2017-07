Der Schwede Per Hanberg wird neuer Trainer beim NLB-Meister SC Langenthal. Der 50-jährige Schwede wird Nachfolger des Kanadiers Jason O'Leary. Hanberg, der bereits im Alter von 32 Jahren den Einsteig ins Trainergeschäft tätigte, erhält bei Langenthal einen Vertrag für eine Saison.

Seinen bislang grössten Erfolg als Trainer feierte Hanberg mit Karlskrona HK. Er führte den Klub in der Saison 2014/15 zum Aufstieg in die höchste schwedische Liga. Anfang Februar endete sein Engagement in der südschwedischen Hafenstadt.

Vor seiner Zeit in Karlskrona trainierte Hanberg in Schweden Teams im Juniorenbereich oder in der 2. und 3. Division.