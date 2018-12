Mit seinem Tor zum 5:2 kurz nach Beginn des Schlussdrittels sorgte Malgin für die vorzeitige Entscheidung zu Gunsten der Panthers. Der 21-jährige Center profitierte bei seinem 3. Saisontreffer vom Durchsetzungsvermögen seines Teamkollegen Jared McCann. Der Kanadier umspielte mittels Drehung um die eigene Achse zwei Gegenspieler und fand mit seinem Zuspiel Malgin, der alleine vor Blackhawks Goalie Cam Ward einschiessen konnte.

Das Team aus dem "Sunshine State" stoppte mit dem Auswärtssieg die Aufwärtstendenz des Gegners, der zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte. Zwar waren die Panthers in der 14. Minute in Rückstand geraten, Jayce Hawryluk leitete mit einer Doublette (17./23.) allerdings die Wende für die Gäste ein. Für den 22-jährigen Kanadier war es gegen Chicago erst der 5. NHL-Einsatz der Karriere, wobei ihm in den vier Spielen zuvor kein Treffer gelungen war.