Drei Spiele in Folge hatte das Überraschungsteam der Saison zuletzt verloren. In der Nacht auf Montag kehrte das Team aus Las Vegas aber zum Siegen zurück. Nachdem sie in der regulären Spielzeit zweimal einen Vorsprung aus der Hand gegeben hatten, erzielte Reilly Smith nach 3:51 Minuten der Verlängerung das Siegtor für die Golden Knights.

Für Luca Sbisa war es im dritten Spiel nach der Rückkehr von einer Unterkörperverletzung der erste Sieg. Er stand 22 Minuten auf dem Eis und liess sich eine Plus-1-Bilanz notieren.

Einen schwarzen Abend erlebte Sven Andrighetto mit den Colorado Avalanche. Zuhause unterlag man den formstarken Dallas Stars gleich mit 2:7. In nur knapp zwölfeinhalb Minuten Eiszeit kam der Zürcher auf eine Minus-3-Bilanz. Für Dallas überzeugten drei Spieler mit Vergangenheit in der Schweiz. Tyler Seguin, der während des Lockouts in Biel beschäftigt war, schoss die ersten beide Tore im ersten Drittel, der ehemalige Rapperswiler Jason Spezza das 3:1.