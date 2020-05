Olympia-Qualifikationsturniere um ein Jahr verschoben

Das gab der Weltverband IIHF bekannt. Neu sind sie vom 26. bis 29. August 2021 terminiert. Die Schweiz hatte sich den Platz an Winterspielen in der chinesischen Hauptstadt bereits an der WM 2019 gesichert. Das Team von Trainer Patrick Fischer trifft dort in der Vorrunde auf Olympiasieger Russland, Tschechien und einen Qualifikanten.