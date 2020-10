Der Vorarlberger, der als Nummer 9 des diesjährigen Drafts mit der NHL-Franchise Minnesota Wild einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat, will in Zürich bis zum Start der Saisonvorbereitung in Nordamerika Spielpraxis sammeln.

Der Center hat seine Karriere in der Organisation der ZSC Lions lanciert und in der Saison 2017/2018 für die GCK Lions 18 Partien in der Swiss League bestritten. Zuletzt hat Rossi in der kanadischen Nachwuchsmeisterschaft Ontario Hockey League für die Ottawa 67s gespielt.