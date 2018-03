Der Walliser steht nun bei 14 Toren und 29 Assists in 68 Spielen. Trotzdem verlieren die New Jersey Devils mit 2:3. Bei Winnipeg überzeugt Nikolaj Ehlers, der Sohn von Langnau-Trainer Heinz Ehlers. Er stellt im Schlussdrittel den Zweitore-Vorsprung wieder her. Für die Devils ist es die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen.