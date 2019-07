Timo Meier: Ich bin kein Champagnertrinker. Aber es gab ein gutes Glas Wein. Als mein neuer Vertrag am Montagabend offiziell kommuniziert wurde, war ich alleine Zuhause. Meine Familie ist in den Ferien. Aber weil ich schon ein paar Tage vorher Bescheid wusste, konnten wir vor ihrer Abreise noch zusammen anstossen. Ansonsten bekam ich sehr viele Nachrichten. Am Montag sass ich abends noch ziemlich lange am Handy, um auf alle Gratulationen zu antworten.

Was meine Sie damit?

Die Arbeit hört dadurch nicht auf – im Gegenteil. Ich sehe es mehr als eine Art Ruck: Ich will mich jetzt nochmals verbessern. In vier Jahren stehe ich wieder am selben Punkt. Bis dahin will ich leistungsmässig am Höhepunkt meiner Karriere sein. Das geht nur mit harter Arbeit – Vertrag hin oder her.

Wie sehr waren Sie in die Verhandlungen involviert?

Ich war sehr nahe dran. Ich sass teilweise mehrere Stunden am Telefon, um mit meinem Agenten die neuesten Entwicklungen und die nächsten Schritte zu besprechen. Wir hatten einen klaren Gedanken, was wir wollten. Mit dem, was wir jetzt haben, sind wir sehr zufrieden. Wenn er ausläuft, bin ich 26 Jahre alt und bereit für das grosse Ticket.

Das grosse Ticket?

Um frei mit anderen Teams verhandeln zu können, müsste ich beim Auslaufen des Vertrags 27 Jahre alt sein. Mein viertes Vertragsjahr bei San Jose bringt mit zehn Millionen Dollar ein. Der Club hat dann das Recht, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, sofern er wieder diese zehn Millionen bezahlt.