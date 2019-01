In der unweit von Chicago gelegenen Stadt siegte Boston dank zwei Toren im Schlussdrittel 4:2.

Der Aufmarsch bedeutete die zweithöchste je an einer Winter Classic und damit die zweithöchste je an einer Partie der NHL registrierte Zuschauerzahl. Den Rekord mit 105'491 Fans hält die Partie vom 1. Januar 2014 (Detroit Toronto 3:2). Dies ist auch der Rekord für Eishockeyspiele überhaupt.

National Hockey League (NHL). Montag: Minnesota Wild (mit Niederreiter/1 Assist) - Pittsburgh Penguins 2:3. Buffalo Sabres - New York Islanders (ohne Sbisa/überzählig) 1:3. Columbus Blue Jackets (ohne Kukan/überzählig) - Ottawa Senators 6:3. Detroit Red Wings - Florida Panthers (mit Malgin) 3:4 n.P. Colorado Avalanche (ohne Andrighetto/überzählig) - Los Angeles Kings 2:3 n.V. Calgary Flames - San Jose Sharks (mit Meier/1 Assist) 8:5. Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:1. St. Louis Blues - New York Rangers 1:2. Anaheim Ducks - Tampa Bay Lightning 1:2 n.V. Dallas Stars - Montreal Canadiens 2:3 n.V. Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 3:4. - Dienstag (Winter Classic in South Bend, Illinois): Chicago Blackhawks - Boston Bruins 2:4.

Ranglisten. Eastern Conference. Atlantic Division: 1. Tampa Bay Lightning 40/64. 2. Toronto Maple Leafs 39/54. 3. Boston Bruins 40/48. 4. Buffalo Sabres 40/48. 5. Montreal Canadiens 40/47. 6. Florida Panthers (Malgin) 38/40. 7. Detroit Red Wings 41/37. 8. Ottawa Senators 40/34.

Metropolitan Division: 1. Washington Capitals (Siegenthaler) 38/51. 2. Columbus Blue Jackets (Kukan) 39/49. 3. Pittsburgh Penguins 39/48. 4. New York Islanders (Sbisa) 38/46. 5. New York Rangers 38/41. 6. New Jersey Devils (Hischier, Müller) 38/37. 7. Carolina Hurricanes 38/37. 8. Philadelphia Flyers 38/35.

Western Conference. Central Division: 1. Winnipeg Jets 39/52. 2. Nashville Predators (Fiala, Josi, Weber) 40/48. 3. Colorado Avalanche (Andrighetto) 40/46. 4. Dallas Stars 40/44. 5. Minnesota Wild (Niederreiter) 38/39. 6. Chicago Blackhawks 42/36. 7. St. Louis Blues 37/34.

Pacific Division: 1. Calgary Flames 40/52. 2. Vegas Golden Knights 42/50. 3. San Jose Sharks (Meier) 41/49. 4. Anaheim Ducks 41/45. 5. Vancouver Canucks (Bärtschi) 42/42. 6. Edmonton Oilers 39/39. 7. Arizona Coyotes 39/36. 8. Los Angeles Kings 40/35.

