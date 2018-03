Nico Hischier persönlich konnte in den letzten fünf Spielen keinen Skorerpunkt beitragen. Mitte Dezember hatte der junge Walliser in sechs Partien am Stück nicht gepunktet.

Nino Niederreiter dagegen erzielte sein 16. Saisontor für Minnesota Wild. Beim 6:2-Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes traf der Bündner kurz nach Beginn des zweiten Drittels zum 2:0.