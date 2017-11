Zuletzt hatte Andrighetto mit Einsätzen in der vierten Linie der Avalanche Vorlieb nehmen müssen. Gegen Winnipeg wurde er zurück in die erste Formation befördert, an die Seite von Nathan MacKinnon und Mikko Rantanen. Obwohl er deutlich mehr Eiszeit erhielt und auch im Powerplay ran durfte, blieb ihm zum sechsten Mal in Folge ein Skorerpunkt verwehrt.

Colorado feierte nach zuletzt zwei Niederlagen gegen in der Tabelle ähnlich klassierte Teams wieder einmal einen Sieg.