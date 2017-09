Der 39-jährige Verteidiger wurde am Freitagabend bei der 2:4-Heimniederlage gegen Biel von einem Schuss getroffen und brach sich dabei die Hand. Allerdings spielte Seger in den Überlegungen von Trainer Hans Wallson ohnehin keine grosse Rolle. Der Routinier bestreitet seine letzte Saison in der National League und musste das Captain-Amt bei den Lions nach zwölf Jahren an Patrick Geering abgeben.