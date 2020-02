Der ehemalige Spieler des HC Davos und der ZSC Lions bestritt ab 2005 insgesamt 786 Spiele in der NHL für die Montreal Canadiens, die New York Islanders, die Philadelphia Flyers und die Pittsburgh Penguins, mit denen er 2017 den Stanley Cup gewann. In der NHL brachte er es auf 434 Skorerpunkte.

Die IIHF beschreibt Streit als (bis heute) besten Schweizer Spieler aller Zeiten und als "wahren Superstar".