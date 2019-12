Marc Marchon führt Kloten zum Sieg

Nachdem er bereits in der 4. Minute das 1:0 geschossen hatte, erzielte Marchon in der 59. Minute auch das siegbringende 2:1 für den Leader. Drei Sekunden vor dem Ende setzte er mit einem Schuss ins leere Tor gleich noch den Schlusspunkt hinter den Spitzenkampf, den Ajoie eigentlich dominiert hatte (30:19 Schüsse).

Am Donnerstag, einen Tag nach dem 1:7 gegen Olten, hatte sich La Chaux-de-Fonds von seinem Trainer Mikael Kvarnström getrennt. Im Tessin - mit Sportchef Loïc Burkhalter an der Bande - zeigten sich die Neuenburger beim 8:1-Sieg gegen die Ticino Rockets wieder einmal von ihrer erfolgreichen Seite. Sie liessen dem Tabellenschlusslicht aus Biasca nicht den Hauch einer Chance. In der Tabelle verbesserte sich der Playoff-Finalist der letzten Saison um einen Platz auf Position 7.

Ein wahres Torfestival lieferten sich Olten und die EVZ Academy. Beim 10:5-Sieg der Solothurner liessen sich der Kanadier Garry Nunn als dreifacher und der langjährige NLA-Spieler Lukas Haas als zweifacher Torschütze für Olten feiern. Olten, das wie der Leader den vierten Sieg in Folge feierte, ist mit einem Rückstand von drei Punkten weiter der erste Verfolger von Kloten.

Resultate und Tabelle

Am Samstag: Biasca Ticino Rockets - La Chaux-de-Fonds 1:8 (0:3, 0:5, 1:0). GCK Lions - Thurgau 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Langenthal - Visp 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Olten - EVZ Academy 10:5 (3:2, 4:1, 3:2). Sierre - Winterthur 7:2 (2:0, 3:2, 2:0). Ajoie - Kloten 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Rangliste: 1. Kloten 27/58. 2. Olten 27/55. 3. Visp 27/53. 4. Thurgau 27/53. 5. Ajoie 26/50. 6. Langenthal 26/46. 7. La Chaux-de-Fonds 27/36. 8. GCK Lions 27/36. 9. Sierre 27/30. 10. EVZ Academy 25/26. 11. Winterthur 27/21. 12. Biasca Ticino Rockets 27/16.