In seiner ersten Spielzeit in der besten Liga der Welt hatte Malgin 47 Partien für Florida bestritten und sechs Tore sowie vier Assists erzielt. Er profitierte jedoch davon, dass die Panthers einige Verletzte beklagten. Ansonsten hätte er mehrheitlich oder ganz in der AHL gespielt.

Dass Malgin noch nicht für eine ganze Saison in der NHL bereit ist, hatte sich abgezeichnet. Er dürfte jedoch seine Chance bei Florida erhalten.