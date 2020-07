Der beim HC Davos ausgebildete Stürmer spielte seit 2018 in Schweden. Neben kurzen Intermezzos in der Junioren-Meisterschaft (2 Spiele) sowie für Rögle in der Eliteklasse (4 SHL Spiele) war er überwiegend in der zweithöchsten Spielklasse für Västerviks aktiv. Für dieses Team kam er in der letzten Saison auf 11 Tore und 9 Assists in 50 Meisterschaftsspielen.