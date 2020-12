Lausanne bezwingt Zug nach 1:3-Rückstand

Lange sah es nicht danach aus, als könnte Lausanne im neunten Heimspiel der Saison den achten Sieg einfahren. Auch weil Zug von zwei Eigentoren der Lausanner profitierte, führten die Gäste im Spitzenspiel bis zur Mitte des Schlussdrittels mit 3:1. Doch dann retteten die beiden Nationalverteidiger Lukas Frick und Joël Genazzi den LHC mit ihren Powerplay-Toren doch noch in die Verlängerung. Das 3:3 durch Genazzi fiel erst 29 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit.

Im Penaltyschiessen trafen Christoph Bertschy und erneut Genazzi für Lausanne, bei den Zugern hingegen reüssierte nur Ryan McLeod.

Die Zuger wurden für einmal ihrem Ruf als stärkstes Auswärtsteam der Liga nicht gerecht und kassierten die zweite Niederlage auf fremdem Eis in der laufenden Meisterschaft. Statt mit einem Dreipunktesieg Fribourg-Gottéron an der Tabellenspitze abzulösen, mussten sich die Zentralschweizer wieder von Lausanne überholen lassen. Nach Verlustpunkten führt der EVZ die Rangliste jedoch nach wie vor an.

Telegramme:

Lausanne - Zug 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0) n.P.

0 Zuschauer. - SR Wiegand/Urban (AUT), Schlegel/Steenstra (CAN). - Tore: 6. Simion (Alatalo, McLeod) 0:1. 30. Malgin (Gibbons, Hudon) 1:1. 42. Kovar (Hofmann, Simion) 1:2. 46. Kovar (Hofmann, Alatalo/Powerplaytor) 1:3. 50. Frick (Genazzi, Bertschy/Powerplaytor) 2:3. 60. (59:31) Genazzi (Barberio, Malgin/Powerplaytor) 3:3 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Bertschy 1:0, Senteler -; Malgin -, Martschini -; Hudon -, Kovar -; Genazzi 2:0, McLeod 2:1; Gibbons -, Klingberg -. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Lausanne, 9mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Malgin; Kovar.

Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger, Antonietti; Gibbons, Malgin, Hudon; Bertschy, Jäger, Kenins; Leone, Jooris, Almond; Bozon, Emmerton, Douay.

Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Leuenberger, Gross; Martschini, Kovar, Zehnder; Klingberg, Senteler, Thorell; Simion, McLeod, Hofmann; Thürkauf, Albrecht, Bachofner.

Bemerkungen: Lausanne ohne Maillard (verletzt) und Conacher (überzähliger Ausländer), Zug ohne Zgraggen (gesperrt). Lausanne von 58:19 bis 59:31 ohne Torhüter.

Rangliste:

Rangliste: 1. Fribourg-Gottéron 18/34 (55:50). 2. Lausanne 16/33 (49:35). 3. Zug 15/32 (50:37). 4. ZSC Lions 16/32 (56:45). 5. Genève-Servette 15/27 (47:34). 6. Lugano 12/20 (36:31). 7. Rapperswil-Jona Lakers 18/20 (46:52). 8. Ambri-Piotta 18/20 (41:57). 9. Biel 14/18 (46:46). 10. Davos 15/16 (52:61). 11. Bern 16/16 (33:43). 12. SCL Tigers 15/14 (29:49).