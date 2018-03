Der 55-jährige Anwalt tritt beim Playoff-Viertelfinalisten die Nachfolge von François Bellanger an, der erst im Januar den zurückgetretenen Hugh Quennec abgelöst hatte. Strawson soll die Genfer wieder in ruhigere Gewässer führen, nachdem der Klub aus der National League in den letzten Monaten wegen eines drohenden Konkurses in die Schlagzeilen geraten war.

Komplettiert wird der Verwaltungsrat mit dem neuen Sekretär Paul Neury und dem Unternehmer Didier Fischer, der gleichzeitig den in der Challenge League spielenden Fussballklub Servette Genf präsidiert.