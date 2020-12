Der 28-jährige Center steht an sich beim KHL-Team Dinamo Riga unter Vertrag. Für die Letten kam er in dieser Saison allerdings nur in 15 von 33 Spielen zum Einsatz. Dabei realisierte Komarek sechs Skorerpunkte.

Den Bielern stehen in diesem Monat zwei Ausländer teilweise nicht zur Verfügung. Der Schwede David Ullström ist seit einigen Wochen verletzt, der Finne Petteri Lindbohm weilt nächste Woche mit dem Nationalteam beim Challenge One Cup in Moskau.