Santala wurde im Training vom Mittwoch von einem Puck im Gesicht getroffen und brach sich dabei den Unterkiefer. Der 38-jährige Finne ist bereits operiert worden, er fällt für sechs bis acht Wochen aus.

Obrist zog sich in der Vorbereitung eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zu. Auch er wurde am Mittwoch operiert. Bei ihm rechnen die Zürcher Unterländer mit einer Pause von bis zu vier Wochen.