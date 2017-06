Der 24-Jährige aus Linköping absolvierte für den Verein aus seiner Heimatstadt insgesamt 184 Spiele in der obersten schwedischen Liga.

In den vergangenen beiden Saisons stand der 2011 von den Detroit Red Wings gedraftete Bäckman in der nordamerikanischen AHL für die Texas Stars und die Hershey Bears im Einsatz, schaffte es aber nicht in die NHL.

Mit der Verpflichtung von Bäckman und dessen Landsmann Niclas Andersen ist Klotens Verteidigung nun komplett.