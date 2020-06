Justin Krueger wechselt zu Lausanne

Der Sohn des langjährigen Schweizer Nationaltrainers Ralph Krueger spielte seit 2010 während acht Saisons für den SCB und gewann mit dem Verein dreimal den Meistertitel.

Von 2011 bis 2013 versuchte Justin Krueger, einen Platz in der NHL zu ergattern - er war 2006 von den Carolina Hurricanes als Nummer 213 gedraftet worden. Er kam jedoch zu keinem Einsatz in der besten Liga der Welt, sondern musste zwei Saisons in der AHL beim Farmteam Charlotte Checkers verbringen. Nun spielte Krueger in den Planungen der Berner keine Rolle mehr - der Abgang stand schon längere Zeit fest.