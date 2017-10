Der frühere Spieler-Haudegen Sarault wird am Freitag im Spiel gegen Ambri-Piotta vom Schweden Rikard Franzen assistiert.

Ratushny hatte mit Lausanne zwar am Dienstag noch das Genfer Derby gegen Genève-Servette mit 8:4 gewonnen. Doch ein durchzogener Saisonstart sorgte für die Entlassung des früheren österreichischen Nationaltrainers beim Tabellenachten.

Ratushny hatte in der Vorsaison mit den Waadtländern die Qualifikation noch im verblüffenden 4. Rang abgeschlossen. In den Playoffs unterlag man dann aber dem HC Davos in vier Spielen mit 0:4.