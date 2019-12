Der 23-jährige Walliser hatte in diesem Sommer vom HC Davos in die Organisation des Teams aus New Jersey gewechselt und kam in der AHL in 13 Spielen auf eine Abwehrquote von 89,6 Prozent.

Die New Jersey Devils spielen ihre nächste Partie in der Nacht auf Donnerstag gegen Anaheim. Ob es Senn dann erstmals in der NHL aufs Matchblatt schafft, wird sich weisen müssen. Im Kader der Devils, die aktuell das zweitschlechteste Team der Liga sind, figurieren noch zwei weitere Torhüter.