Verteidiger Bobby Sanguinetti (Lugano) sowie die Stürmer Jim Slater (Fribourg-Gottéron), Broc Little (Davos), Garrett Roe (Zug) und Mark Arcobello (Bern) werden die US-Farben in dem von Tony Granato gecoachten Team vom 10. bis 25. Februar in Südkorea vertreten.

Mit Chris Bourque (ex-Lugano und Biel) sowie Chad Kolarik (ex-Kloten) figurieren zwei weitere Spieler mit Schweizer Vergangenheit im amerikanischen Aufgebot, das zu einem späteren Zeitpunkt noch mit den Goalies Nummer 2 und 3 ergänzt wird.

"Olympische Athleten aus Russland", die Slowakei und Slowenien sind in der Gruppe B die Vorrunden-Gegner der Amerikaner.