139 Minuten dauerte die Torflaute des überraschend stark in die Saison gestarteten Fribourg. Doch gegen den aktuellen Lieblingsgegner fand das Team von Coach Mark French nach zwei Niederlagen zum Erfolg zurück. Die Vorentscheidung fiel im turbulenten Mitteldrittel.

Nachdem der Schweizer Internationale Tanner Richard sein Team mit einem dummen Foul an Gottéron-Goalie Barry Brust in doppelte Unterzahl versetzt hatte, traf ausgerechnet der ehemalige Servettien Jim Slater zum 4:1. Ansonsten erzielten Laurent Meunier, Tristan Vauclair, Caryl Neuenschwander und Michal Birner ihre ersten Saisontore.

Fribourg verdiente sich den dritten Saisonsieg gegen Servette durch eine engagierte Leistung, während es den Genfern an Emotionen und Selbstvertrauen fehlte. Immerhin gab Goalie Robert Mayer nach seinem schweren Quad-Unfall ein gelungenes Comeback. Er kam nach dem 4:1 in der 34. Minute für Gauthier Descloux und musste sich nur noch einmal geschlagen geben.

Telegramm:

Fribourg-Gottéron - Genève-Servette 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

4962 Zuschauer. - SR Hebeisen/Massy, Gnemmi/Wüst. - Tore: 2. Meunier (Rathgeb, Bykow/Ausschluss Rod) 1:0. 24. Vauclair 2:0. 30. Bezina (Hasani) 2:1. 32. Neuenschwander (Meunier) 3:1. 34. Slater (Ausschluss Richard) 4:1. 45. Simek 4:2. 54. Birner (Rossi) 5:2. - Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Fritsche) plus Spieldauer (Fritsche) gegen Fribourg, 9mal 2 plus 10 Minuten (Richard) gegen Servette. - PostFinance-Topskorer: Sprunger; Simek.

Fribourg-Gottéron: Brust; Kienzle, Stalder; Holös, Chavaillaz; Rathgeb, Schilt; Glauser; Sprunger, Slater, Birner; Neuenschwander, Meunier, Schmutz; Fritsche, Rivera, Vauclair; Rossi, Bykow, Mottet; Marchon.

Genève-Servette: Descloux (34. Mayer); Petschenig, Tömmernes; Fransson, Bezina; Loeffel, Mercier; Jacquemet; Schweri, Richard, Simek; Gerbe, Romy, Riat; Wick, Almond, Rod; Traber, Hasani, Impose; Holdener.

Bemerkungen: Fribourg ohne Abplanalp und Cervenka, Servette ohne Bays, Spaling, Douay und Rubin (alle verletzt). Pfosten-/Lattenschüsse: Sprunger (52.); Tömmernes (19.), Wick (26.). Timeout Fribourg (34.).

Rangliste: 1. Fribourg-Gottéron 10/21. 2. Bern 8/19. 3. Zug 9/19. 4. Biel 9/17. 5. Lugano 9/17. 6. ZSC Lions 10/17. 7. Davos 9/16. 8. Genève-Servette 9/9. 9. Lausanne 8/8. 10. Ambri-Piotta 9/7. 11. Kloten 9/6. 12. SCL Tigers 9/6.