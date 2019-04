Vom russischen KHL-Playoff-Finalisten Awangard Omsk wechseln der kanadische Center David Desharnais (32) und der schwedische Flügelstürmer Viktor Stalberg (33) mit Zweijahres-Verträgen zu den Freiburgern, die in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpassten.

Beide sind in der Schweiz keine Unbekannten. Desharnais, ein Veteran mit 575 NHL-Matches, spielte während der Lockout-Saison 2012-13 bereits einmal bei Gottéron und erzielte in 16 Spielen 16 Skorerpunkte. Stalberg absolvierte 548 Partien in der NHL, gewann 2013 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup und spielte etwas mehr als eine Saison beim EV Zug, ehe er im Oktober dem Lockruf der KHL nach Omsk folgte. Bei Zug erzielte der Schwede in 61 Partien 61 Skorerpunkte.