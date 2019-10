Fribourg-Gottéron findet aus dem Tief

Kilian Mottet zeichnete sich beim Tabellenschlusslicht als Doppeltorschütze aus und sorgte massgeblich dafür, dass Gottéron den Anschluss in der Tabelle wieder gefunden hat. Die Freistellung von Trainer Mark French hat bei den Freiburger offensichtlich neue Energien freigesetzt. In Kürze soll die neue Lösung an der Bande für den Rest der Saison bekannt gegeben werden.

Den in der Tabelle zweitklassierten ZSC Lions gelang es im vierten Spiel in Folge nicht, drei Punkte zu gewinnen. Gegen die SCL Tigers gerieten die Zürcher 0:2 in Rückstand, setzten sich am ende aber doch noch 5:4 nach Verlängerung durch. Der Schwede Marcus Krüger erzielte gut 62 Minuten den Siegtreffer. Langnau verlor zum dritten Mal in Folge.

Auch Lugano drehte seine Partie. Die Tessiner gewannen 2:1 nach Verlängerung, nachdem sie bis in die 57. Minute 0:1 in Rückstand gelegen hatten.

Resultate:

Fribourg-Gottéron - Davos 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Rapperswil-Jona Lakers - Lugano 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) n.V. ZSC Lions - SCL Tigers 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 1:0) n.V.

Rangliste:

1. Biel 13/26 (35:27). 2. ZSC Lions 13/24 (49:37). 3. Lausanne 11/21 (36:33). 4. Zug 11/21 (44:34). 5. Genève-Servette 13/20 (39:38). 6. Lugano 13/19 (34:37). 7. Bern 12/16 (36:39). 8. SCL Tigers 13/15 (32:42). 9. Rapperswil-Jona Lakers 13/15 (30:37). 10. Ambri-Piotta 12/13 (25:32). 11. Davos 8/12 (26:24). 12. Fribourg-Gottéron 10/11 (21:27).