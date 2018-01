Der 29-jährige Verteidiger, der ab der kommenden Saison beim Ligakonkurrenten Ambri-Piotta spielt, verletzte sich am Samstag beim 2:0-Heimsieg in der National League gegen die ZSC Lions nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Tor. Kienzle musste sich bereits mehreren Operationen am unteren Körperbereich unterziehen.